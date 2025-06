Bertolucci | Sinner non può essere imbattibile Poi la previsione su Wimbledon

Bertolucci ci ricorda che nessuno, nemmeno Sinner, può essere imbattibile, sottolineando che le sconfitte fanno parte del gioco. La sua analisi ci invita a riflettere sull’imprevedibilità dello sport, dove anche i più grandi possono cadere, come Nadal e Federer in passato. E mentre si prevedono alti e bassi, la vera sfida resta quella di restare concentrati e resilienti. La previsione su Wimbledon si inserisce in questo affascinante scenario di incertezza e talento.

"La sconfitta di Sinner dopo più di 600 giorni contro un giocatore fuori dalla top 20? I numeri non contano. Ho visto perdere Nadal e Federer contro giocatori che neanche si sapeva chi fossero prima che entrassero in campo. Capita a tutti una battuta d'arresto, fa parte dell'ordine delle cose. Capiterà di perdere

