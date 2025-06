Bertolucci | Anche Sinner è umano e c' è tempo per arrivare a Wimbledon preparati

Bertolucci e Sinner, un connubio di talento e determinazione, affrontano il percorso verso Wimbledon con impegno e passione. La sconfitta inattesa con Bublik ad Halle rappresenta solo una tappa di riflessione, non una battuta d’arresto. Jannik si sta adattando all’erba, e il suo ritardo è normale: con preparazione e perseveranza, il suo momento arriverà . Il tennis è una sfida di testa e cuore: pronti a seguire la sua rinascita?

La sconfitta con Bublik ad Halle è inattesa. Deve far riflettere, ma non è una tragedia: Jannik è in ritardo nell’adattamento all’erba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it