Bertolaso in visita ai tre minori palestinesi feriti a Gaza | Il volto più innocente e tragico della guerra

Nel cuore della tragedia, tre giovani vittime di Gaza trovano un barlume di speranza tra le corsie lombarde. Guido Bertolaso, assessore al Welfare, ha visitato questi coraggiosi minori, simboli innocenti del dramma che colpisce la regione. Un gesto di solidarietà e vicinanza che ricorda come, anche nei momenti più bui, l’umanità non si arrende. La loro storia ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sulla necessità di pace.

Tre minori palestinesi, gravemente feriti nella Striscia di Gaza, sono attualmente ricoverati in tre ospedali della Lombardia dopo essere stati trasferiti in Italia con un volo dell’Aeronautica Militare. Oggi l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha fatto visita ai giovani pazienti. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Bertolaso in visita ai tre minori palestinesi feriti a Gaza: “Il volto più innocente e tragico della guerra”

