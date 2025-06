Bertolaso dalla 12enne di Gaza ricoverata al Papa Giovanni | Condizioni serie ma è nel posto migliore possibile

Nehal, 12enne proveniente dalla Gaza ferita da un'esplosione, lotta tra vita e morte mentre si trova al Papa Giovanni di Bergamo. Una tragedia che ha colpito un'innocente, vittima di conflitti e violenze altrui. Ma anche nelle tenebre più profonde, la speranza può emergere: il viaggio verso una nuova vita rappresenta un arcobaleno dopo la tempesta, un simbolo di rinascita e resilienza.

Bergamo. Un’esplosione di bomba, un istante. D’improvviso rimani immobile, a terra, a lottare tra la vita e la morte. Hai solo 12 anni e con tutto ciò non centri niente. Sei costretta a pagare le conseguenze di questioni altrui. Ma la tua vita, che sembra ormai compromessa, trova davanti a sĂ© una luce: un aereo che ti porta lontano per ricominciare, per trasformare quella luce in un arcobaleno dopo la tempesta. Nehal, 12enne proveniente dalla Striscia di Gaza, lo scorso 11 giugno è atterrata in Italia insieme ad altri due bambini palestinesi. Ora è ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è arrivata con profonde ferite causate dall’esplosione di una bomba che ha ucciso sua madre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it