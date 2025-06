Bernabé Inter trattativa slegata dall’eventuale addio di Calhanoglu | il piano del club

L'Inter continua a muoversi con decisione nel mercato, delineando un piano che non dipende dall'eventuale addio di Calhanoglu. L'asse con il Parma si intensifica, con l'obiettivo di rinforzare il centrocampo e puntare su giovani promesse come Bernabé. Mentre l'affare Bonny si avvicina alla conclusione, le strategie del club restano focalizzate sul futuro, facendo intendere che il progetto nerazzurro prosegue senza sosta.

per il centrocampista del Parma. L’asse tra il mercato Inter e il Parma è più caldo che mai: tra i nomi sul tavolo anche quello di Adrian Bernabé. I nerazzurri hanno accelerato e di fatto chiuso l’operazione con i ducali per Bonny, mentre appare in salita quella per Giovanni Leoni. L’idea che porta al centrocampista spagnolo, invece, pare non dipendere dal possibile addio di Calhanoglu: come spiega la Gazzetta dello Sport, l’affare sarebbe slegato dal futuro del turco. BERNABÉ INTER – « Per dire: non puoi neppure affondare troppo su altri centrocampisti. 🔗 Leggi su Internews24.com