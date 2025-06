Bergomi ammette | Non mi aspettavo il no di Fabregas mi hanno raccontato che tra Inter e Como…

Beppe Bergomi si confessa e rivela di non aver previsto il rifiuto di Fabregas all’Inter, svelando quanto sia difficile dire no a una piazza così prestigiosa. Le sue parole lanciano un nuovo capitolo sulle trattative di mercato e sulle emozioni che coinvolgono i protagonisti del calcio italiano. Ma cosa ha realmente spinto Fabregas a declinare l’offerta? È un mistero che potrebbe cambiare le strategie future delle big.

Bergomi ammette: «Non mi aspettavo il no di Fabregas, mi hanno raccontato che tra Inter e Como.». Le parole dell’ex difensore. Intervistato da La Provincia di Como, Beppe Bergomi è tornato sul no di Como e di Fabregas per il passaggio dell’allenatore spagnolo all’ Inter. SE MI ASPETTAVO IL NO DI FABREGAS ALL’INTER? – « Francamente no. A un certo punto ho pensato che ci andasse. Non è semplice dire no all’Inter ». FABREGAS PRIGIONIERO DEL COMO? – « Non so rispondere, bisognerebbe essere all’interno per capire. Non me la sento. Diciamo che se avesse voluto dare la svolta alla trattativa, avrebbe dovuto farlo lui. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bergomi ammette: «Non mi aspettavo il no di Fabregas, mi hanno raccontato che tra Inter e Como…»

