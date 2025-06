Bergamo scontro fra un’auto e un bus a Scanzorosciate | il veicolo si ribalta muore donna di 78 anni

Una tragedia scuote Scanzorosciate, Bergamo, dove un grave scontro tra un’auto e un autobus ha causato una perdita umana. Nella serata di ieri, il violento impatto ha fatto ribaltare la Volkswagen Golf, coinvolgendo una donna di 78 anni. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Un dramma che ci ricorda quanto la sicurezza stradale sia fondamentale per tutti noi.

Scanzorosciate (Bergamo), 20 giugno 2025 – Un autobus di linea si è scontrato con un’auto ieri sera a Scanzorosciate oggi 20 giugno fra il tardo pomeriggio e la sera nel tratto compreso fra corso Europa e viale Marconi. L’impatto è stato così violento che la Volkswagen Golf si è ribaltata. Ad avere la peggio è stata la donna di 78 anni che era alla guida dell’auto. Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo dell’incidente purtroppo per per lei non c’era già più niente da fare. Ai medici del 118 accorsi non è restato altro da fare che constatarne il decesso. Tamponamento fatale sull’A35. L’operaio ferito non ce l’ha fatta Dov’è avvenuto . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, scontro fra un’auto e un bus a Scanzorosciate: il veicolo si ribalta, muore donna di 78 anni

