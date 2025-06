Bergamo danneggia le auto in sosta all’aeroporto | arrestata la donna già fermata a inizio giugno

A Bergamo, un episodio sorprendente scuote l’aeroporto: una donna italiana è stata arrestata per aver danneggiato numerose auto in sosta. L’intervento congiunto di Polizia e Carabinieri ha portato alla sua cattura, chiudendo un capitolo inquietante che aveva lasciato molti utenti senza parole. La collaborazione tra le forze dell’ordine dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale la tutela della collettività, assicurando sicurezza e rispetto delle proprietà.

