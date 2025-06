Bergamasco Battiston e Soldini fra i finalisti del 65° Globo d’Oro

glamour e la fascino di Roma si fondono in un’atmosfera unica, rendendo questa edizione ancora più speciale e memorabile.

Si avvicina l'attesa cerimonia del Globo d'Oro, lo storico riconoscimento dato dall'Associazione della Stampa Estera in Italia, che torna a premiare le eccellenze del cinema italiano. È per il prossimo 2 luglio la serata di premiazione, che si svolgerà in una nuova prestigiosa location, un luogo dal sapore istituzionale e al tempo stesso iconico per la città di Roma, che va a rafforzare il già forte legame del Premio con la Città Eterna: il Campidoglio. Sarà infatti tra i dipinti della Sala della Protomoteca che i corrispondenti della Stampa Estera in Italia premieranno le eccellenze del Cinema nostrano.