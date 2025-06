Benzina e gasolio in forte aumento | prezzi ai massimi da mesi

Benzina e gasolio tornano a salire, raggiungendo i prezzi più alti degli ultimi mesi a causa delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Dopo settimane di relativa stabilità, il mercato dei carburanti si risveglia in modo deciso, influenzato dagli avvenimenti tra Israele e Iran. Con le quotazioni internazionali in costante ascesa, gli automobilisti devono prepararsi a un’estate con costi più elevati: la situazione richiede attenzione e aggiornamenti continui.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Quotazioni internazionali in salita, effetto immediato sulla rete distributiva. Dopo giorni di relativa stabilità, i prezzi di benzina e gasolio tornano a salire in modo deciso, spinti dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. A una settimana dagli attacchi tra Israele e Iran, i mercati dei prodotti raffinati registrano un’accelerazione netta, con il gasolio che raggiunge i livelli più alti da metà gennaio. La conseguenza si riflette direttamente sulle pompe, dove i prezzi medi nazionali toccano i massimi da aprile. Rialzi decisi da parte delle compagnie petrolifere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Benzina e gasolio in forte aumento: prezzi ai massimi da mesi

In questa notizia si parla di: benzina - gasolio - prezzi - forte

Benzina in Toscana, scendono le accise, ma salgono quelle del gasolio. Rischio aumento dei prezzi - A Firenze, il 15 maggio 2025, le nuove accise sul gasolio sollevano preoccupazioni per un possibile aumento dei prezzi al consumo.

I dati dell’Istat: a maggio l’aumento del costo della vita è stato pari al 2,3 per cento rispetto alla media italiana dell’1,6%. Il rincaro annuo per una famiglia media è stato di 763 euro. In testa pure per i prezzi dei carburanti: gasolio a 1,669 euro/litro Vai su Facebook

Prezzi di benzina e gasolio in aumento, quanto costa ora un pieno; Prezzi diesel e benzina in forte rialzo: ecco perché | .it; Aumenta ancora il prezzo della benzina, gasolio ai livelli di agosto.

Caro carburanti, prezzi benzina e diesel continuano a salire - A una settimana esatta dai primi attacchi di Israele all'Iran, le quotazioni dei prodotti raffinati accele ... Lo riporta reggiotv.it

Prezzi benzina e diesel in aumento, nuovo allarme del Codacons - L'associazione denuncia possibili fenomeni speculativi portati avanti per gonfiare i prezzi di benzina e diesel ... Da msn.com