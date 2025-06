Benvenuta Estate alla Reggia di Caserta | dal 16 al 30 giugno laboratori per bambini e visite speciali per famiglie a cura di Opera Laboratori

Benvenuta estate alla Reggia di Caserta, un’occasione unica per grandi e bambini di vivere momenti di pura magia tra arte, natura e storia. Dal 16 al 30 giugno, un ricco programma di laboratori e visite speciali firmati Opera Laboratori trasformerà questa splendida residenza in un teatro di creatività e scoperta. Un’estate all’insegna di cultura, divertimento e meraviglia che non vediamo l’ora di condividere con voi. Preparati a lasciarti incantare!

Un ricco programma di appuntamenti coinvolgerà grandi e piccini, all'insegna del divertimento e della creatività, circondati dal verde, dall'arte e dal fascino della Reggia di Caserta. Un'estate di cultura e scoperta. La Reggia di Caserta, Museo del Ministero della Cultura, propone percorsi tematici a cura degli operatori dei servizi educativi di Opera Laboratori, con focus dedicati alla residenza reale, al Parco e alla mostra: "Metawork – Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta", allestita nella Gran Galleria. Dal 16 al 30 giugno, dieci giornate speciali (dal 18 al 28 giugno) dedicate a: Bambini dai 5 ai 10 anni.

