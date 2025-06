Benigni torna su Rai 1 nella prossima stagione

Roberto Benigni si prepara a tornare su Rai 1, portando la sua magia e il suo talento unico nel panorama televisivo italiano. Tra le poche novità dei palinsesti 2025/2026, l’attore toscano potrebbe conquistare nuovamente il pubblico con uno show che promette emozioni e riflessioni profonde. La trattativa è in fase avanzata e l’attesa cresce: sarà un’unica serata o due appuntamenti imperdibili? Resta con noi, perché presto scopriremo di più su questa entusiasmante rentrée.

Roberto Benigni pronto al bis su Rai 1: l'artista toscano risulta tra le – poche – novità dei prossimi palinsesti Rai 20252026, che saranno rivelati alla stampa il 27 giugno. Nella bozza presentata ieri dai vertici dell'azienda pubblica il nome del Premio Oscar figura per uno show sulla rete ammiraglia. Stando a quanto si apprende, la trattativa è in corso e non è ancora stabilito se la rentrée sarà in un'unica serata evento oppure due. Il nuovo spettacolo-monologo, secondo Repubblica, dovrebbe essere su San Pietro ed è programmato a dicembre. Arriva dopo Il Sogno dello scorso marzo, che fece volare il prime time di Rai 1 al 28.

