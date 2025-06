Benfica travolgente nella ripresa | goleada all’Auckland City e primo successo

Il Benfica esplode nella ripresa, dominando l’Auckland City con un devastante 6-0 e conquistando il primo successo nel Mondiale per Club. Dopo un primo tempo equilibrato, i portoghesi si scatenano, dimostrando tutta la loro forza e determinazione. Un risultato che rilancia le ambizioni di Bruno Lage e sorride ai tifosi del Benfica, mentre per gli oceaniani si apre un periodo difficile. La partita si conclude con un trionfo meritatamente meritato, scrivendo una pagina memorabile nella storia del club.

Il Benfica trova la prima vittoria al Mondiale per Club, demolendo per 6-0 l'Auckland City nella seconda giornata del Gruppo C. Dopo il pareggio col Boca Juniors, la squadra di Bruno Lage sale a quota quattro punti. Per i neozelandesi, invece, arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo il pesante 10-0 incassato dal Bayern Monaco. PRIMO TEMPO "EQUILIBRATO" – Eppure, per più di 45 minuti, l' Auckland aveva resistito con ordine gli assalti del Benfica. I lusitani nel primo tempo avevano creato occasioni con Akturkoglu e Pavlidis, ma senza trovare il guizzo decisivo. La resistenza dei neozelandesi si è infranta al secondo minuto di recupero del primo tempo, quando un fallo in area di Zeb ha portato al rigore trasformato da Angel Di Maria, che ha sbloccato il punteggio al 45'+2.

