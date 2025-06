Benfica-Auckland City LIVE alle 18

Benfica e Auckland City si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. I portoghesi e i neozelandesi si affrontano. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: benfica - auckland - city - affrontano

Benfica-Auckland City: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Preparati a vivere un'emozionante sfida tra Benfica e Auckland City, due formazioni pronte a scrivere il loro destino nella fase a gironi del Mondiale per Club.

Conor Tracey, portiere dell’Auckland City, di giorno lavora in un magazzino per un’azienda farmaceutica in Nuova Zelanda. Per giocare il Mondiale per Club ha preso ferie e giorni non retribuiti. Il motivo? ? “Affrontare Bayern, Benfica e Boca… ne vale la Vai su Facebook

? NON SARÀ MAI SOLO UN GIOCO ? Conor Tracey - portiere dell’Auckland City - ha dichiarato di aver rinuciato a delle ferie e di aver preso dei permessi non retribuiti dal suo lavoro di carrellista in un magazzino pur di giocare il Mondiale per Club e aver Vai su X

Benfica-Auckland City: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club; Benfica-Auckland City LIVE alle 18; Pronostici di oggi 20 giugno, in campo Psg, Chelsea, Atletico Madrid e Benfica al Mondiale per Club.

Benfica-Auckland City LIVE alle 18 - Benfica e Auckland City si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Lo riporta calciomercato.com

Benfica-Auckland City: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club - 2 all'esordio contro il Boca Juniors, cercano i tre punti contro la formazione neozelandese ... Si legge su tuttosport.com