Benfica-Auckland City interrotta per maltempo | Di Maria decide i primi 45?!

Il match tra Benfica Auckland City, valido per il Mondiale per Club, è stato interrotto a causa di una violenta tempesta che ha colpito l’Exploria Stadium di Orlando. Con il risultato di 1-0 al termine del primo tempo, la partita si ferma mentre i giocatori e i tifosi cercano sicurezza. La buona notizia? La decisione definitiva arriverà presto, ma intanto il maltempo mette in discussione il prosieguo della competizione. Restate aggiornati per tutti gli sviluppi.

Problemi in Florida nel corso di Benfica Auckland City. La gara del Mondiale per Club viene interrotta alla fine del primo tempo, sul risultato di 1-0, a causa del maltempo. INTERROTTA – Non si va oltre il primo tempo di gioco all’Exploria Stadium della città di Orlando, in Florida. La violenta tempesta che si è abbattuta sullo stadio, mentre era in corso Benfica Aucland City, infatti, ha impedito di proseguire con la secondo frazione di gioco della sfida della seconda giornata del girone al Mondiale per Club. La FIFA non ha ancora comunicato quando verrà ripresa la gara, che intanto vede in vantaggio la squadra portoghese. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Benfica-Auckland City interrotta per maltempo: Di Maria decide i primi 45?!

