Benfica Auckland City 6-0 | portoghesi sul velluto Di Maria protagonista con una doppietta su calcio di rigore

Una serata da sogno per il Benfica, che travolge Auckland City con un secco 6-0 nel secondo appuntamento del gruppo C. La squadra portoghese ha dominato grazie a una prestazione super di Di Maria, autore di una doppietta su calcio di rigore. Con questa vittoria, i biancorossi si avvicinano alla qualificazione, dimostrando tutta la loro forza e determinazione. Una serata indimenticabile per i tifosi e un chiaro segnale alle altre contendenti…

. La situazione aggiornata. Larghissima vittoria del Benfica stasera contro Auckland City nel match valevole per la seconda giornata del gruppo C: i portoghesi infatti si sono imposti con un netto 6-0 contro la formazione neozelandese. Tra i protagonisti assoluti di questo match anche l’ex calciatore della Juventus Angel Di Maria, autore di una doppietta su calcio di rigore. Suoi infatti i gol che hanno aperto le marcature nel primo tempo e le hanno chiuse nel recupero. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Benfica Auckland City 6-0: portoghesi sul velluto, Di Maria protagonista con una doppietta su calcio di rigore

In questa notizia si parla di: auckland - city - portoghesi - benfica

Bayern Monaco-Auckland City: le probabili formazioni - Il grande spettacolo del Mondiale per Club 2025 inizia con un match imperdibile: Bayern Monaco contro Auckland City, una sfida tra campioni europei e neo-campioni di Oceania.

ULTIM'ORA- Mondiale per club Sospesa Benfica-Auckland City Vai su Facebook

Benfica-Auckland City, Zhou prende una pallonata ma chiede ai medici di non uscire. FOTO; Benfica-Auckland City sospesa per maltempo: il secondo tempo è iniziato dopo due ore e mezza; Benfica-Auckland City 6-0, pagelle e tabellino: Di Maria apre e chiude su rigore, i portoghesi dilagano dopo la lunga pausa.

Benfica-Auckland City LIVE alle 18 - Benfica e Auckland City si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Scrive msn.com

Benfica-Auckland fermata per maltempo: è la quarta partita del Mondiale per club a essere interrotta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com