Benevento fermati due albanesi | scatta l’espulsione

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata di ieri, il personale della Polizia di Stato ha proceduto ad un controllo stradale lungo una delle principali arterie viarie di accesso al capoluogo, nel corso del quale una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Benevento identificava due cittadini di nazionalità albanese, domiciliati nella provincia di Caserta e che viaggiavano a bordo di un’autovettura con targa polacca. Dai primi controlli effettuati sul posto emergeva che uno dei due era irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Accompagnati quindi in Questura presso l’Ufficio Immigrazione si procedeva con ulteriori accertamenti sulla loro posizione nel territorio nazionale al termine dei quali l’uomo veniva deferito in stato di libertà . 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, fermati due albanesi: scatta l’espulsione

