Benevento Calcio a 5 | si riparte con volti nuovi e l’obiettivo di tornare in Serie A

Benevento Calcio a 5 si prepara a ripartire con entusiasmo e ambizione, puntando dritto alla riconquista della Serie A. Con volti nuovi e un team rinnovato, la società trasmette un messaggio di determinazione e fiducia: nessun ridimensionamento, ma il desiderio di risalire più forte di prima. Antonio Collarile, direttore generale, ribadisce che il percorso intrapreso è di crescita e speranza. Quanto ai ruoli organici, la Società ha...

Tempo di lettura: 2 minuti “Nessun ridimensionamento, abbiamo fatto tanti sforzi e la Serie A2 non è certamente un ripiego”. Parola di Antonio Collarile, direttore generale del Benevento Calcio a 5. Nel presentare la nuova stagione che vedrĂ una rosa profondamente rinnovata rispetto alla retrocessione patita lo scorso anno, la SocietĂ ha voluto mostrare fiducia e infondere speranza tra gli appassionati. Quanto ai ruoli organici la SocietĂ ha informato che tre saranno gli atleti confermati oltre all’allenatore Fausto Scarpitti. Ma vi saranno novitĂ negli assetti manageriali: sono stati annunciati nuovi ingressi in societĂ con Consuelo Basile, nuova presidente onoraria, che sostituirĂ Mario Ferraro, il quale comunque non abbandonerĂ il team, e con Ines Vona, nuova vice presidente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento Calcio a 5: si riparte con volti nuovi e l’obiettivo di tornare in Serie A

