Bellinazzo spiega | Oaktree ha un obiettivo con l’Inter

Marco Bellinazzo svela su Sportitalia come Oaktree, nuova proprietaria dell’Inter, abbia un obiettivo chiaro: guidare il club verso un futuro sostenibile e di successo. Da oltre un anno al timone, la società americana ha già impostato una strategia incentrata su investimenti oculati e rinnovamento, con l’orizzonte di rafforzare la squadra senza perdere di vista le esigenze finanziarie. Il percorso nerazzurro è ancora tutto da decifrare, ma le intenzioni sono evidenti: puntare in alto senza compromessi.

Il futuro dell’Inter è ancora tutto da decidere e Oaktree ha iniziato un percorso con un obiettivo preciso. Marco Bellinazzo, esperto giornalista in materia, ne ha parlato su Sportitalia. PERCORSO – Da poco più di un anno l’ Inter è in mano ad Oaktree, proprietà americana che ha imposto in questa sessione di mercato una linea verde per gli acquisti. Marco Bellinazzo ha spiegato il contesto e la situazione in casa nerazzurra: «In questo anno l’Inter farà record di fatturato e per la prima volta chiuderà con utile dopo tantissimi anni. Tra 2019 e 2023 l’Inter ha perso di media 150 milioni di euro all’anno. 🔗 Leggi su Inter-news.it