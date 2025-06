Bellano acqua del lago inquinata | divieto di balneazione alla Spiaggia di Oro

A Bellano, sul suggestivo Lago di Como, la Spiaggia di Oro si chiude temporaneamente al pubblico a causa di un inaspettato problema di inquinamento. Le analisi hanno rilevato alte concentrazioni di Escherichia coli, sollevando preoccupazioni sulla qualità delle acque. La sicurezza dei bagnanti viene prima di tutto, e ora si indaga sulle cause di questa contaminazione, che potrebbe derivare da animali acquatici o altri fattori naturali. Restate aggiornati per scoprire come si evolverà la situazione.

Bellano (Lecco), 20 giugno 2025 – Spiaggia di Oro, però non è tutto oro quello che luccica. Anzi. La Spiaggia di Oro a Bellano sul lago di Como è chiusa alla balneazione perché l'acqua è inquinata. I tecnici di laboratorio di Ats Brianza hanno riscontrato eccessive concentrazioni di escherichia coli, un batterio intestinale. Non risultano sversamenti fognari abusivi, probabilmente quindi la contaminazione dipende o da qualche animale acquatico, oppure da acqua che arriva da qualche torrente. È da alcune settimane che le acque della Spiaggia di Oro non sono balneabili. Le spiagge balneabili. Hanno invece superato il test tutte le altre località , anche a Bellano: Campeggio e Lido Adriano ad Abbadia Lariana; il Lido di Puncia a Bellano; Inganna, il laghetto di Piona e il Lido di Colico a Colico; il Campeggio Europa a Dervio; la Riva del Cantone e Rivetta a Dorio; Pradello, Canottieri e Rivabella sul lago di Garlate a Lecco; la Riva Bianca a Lierna; la Spiaggetta di Malgrate; Olcio, Camping Mandello, Lido di Mandello, Camping Nautilus a Mandello del Lario; Onno, Limonta e Vassena a Oliveto Lario; la Riva Gittana a Perledo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bellano, acqua del lago inquinata: divieto di balneazione alla Spiaggia di Oro

