BELLAMA DI SERA IVA ZANICCHI AL FIANCO DI DIACO | GRAZIE MEDIASET PER IL PERMESSO

Bellama’ di sera, Iva Zanicchi si prepara a brillare accanto a Pierluigi Diaco in una nuova avventura televisiva. Dopo il successo di BellaMa’, il talent pomeridiano di Rai2, la grande artista torna a sorprendere con un’appendice in prima serata, sfidando i grandi del settore e portando la sua energia unica nel cuore della programmazione domenicale. Una collaborazione che promette emozioni, musica e magia—e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà!

BellaMa’, il varietà del pomeriggio di Rai2 ideato e condotto da Pierluigi Diaco, è stato premiato dalla Tv di Stato e da settembre avrà anche un’appendice in prima serata. Ogni domenica sera, nell’ottica di fronteggiare Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa, Diaco condurrà la versione deluxe della trasmissione pomeridiana tra canzoni e interviste. Al suo fianco ci sarà l’Aquila di Ligonchio. Iva Zanicchi conferma la sua presenza come ospite fissa all’Adnkronos e ringrazia Mediaset per l’autorizzazione concessa. Grazie a Mediaset che mi permette di andare, ancora sono legata a loro per tutto l’anno. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BELLAMA DI SERA, IVA ZANICCHI AL FIANCO DI DIACO: “GRAZIE MEDIASET PER IL PERMESSO”

