Beirut Hezbollah in piazza per manifestare contro Usa e Israele | le immagini

Centinaia di sostenitori di Hezbollah si sono radunati a Beirut, in un'energica manifestazione contro gli Stati Uniti e Israele. Bandierie iraniane, libanesi e palestinesi sventolano tra gli slogan di solidarietĂ e sfide aperte ai loro avversari. Questo gesto rafforza i legami tra Hezbollah e Teheran, sottolineando le tensioni regionali e le complesse alleanze che plasmano il Medio Oriente. Ma cosa significa tutto questo per la stabilitĂ della regione?

Centinaia di sostenitori del gruppo militante Hezbollah si sono riuniti nella periferia meridionale di Beirut, per manifestare il proprio sostegno a Teheran. I manifestanti hanno sventolato bandiere iraniane, libanesi e palestinesi, oltre a quella di Hezbollah, e hanno intonato slogan come “morte all’America” e “morte a Israele”. Alcuni hanno anche gridato promesse di fedeltĂ al leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, venerato come autoritĂ religiosa da molti musulmani sciiti. Hezbollah ha subito gravi perdite nella guerra con Israele, conclusasi con un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti a novembre, e finora è rimasto in disparte nella guerra tra Iran e Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Beirut, Hezbollah in piazza per manifestare contro Usa e Israele: le immagini

In questa notizia si parla di: hezbollah - beirut - manifestare - israele

Libano: Idf, colpite fabbriche di droni di Hezbollah a Beirut - Le tensioni tra Israele e Hezbollah si intensificano nel cuore di Beirut, dove i caccia israeliani hanno colpito fabbriche di droni nel tentativo di neutralizzare le capacitĂ militari del gruppo libanese.

Beirut, Hezbollah in piazza per manifestare contro Usa e Israele: le immagini; Guerra Gaza, Hamas: 'Pronti per un nuovo round di negoziati'; Hezbollah piĂą debole, e scoppia la protesta.

Beirut, Hezbollah in piazza per manifestare contro Usa e Israele: le immagini - (LaPresse) Centinaia di sostenitori del gruppo militante Hezbollah si sono riuniti nella periferia meridionale di Beirut, per manifestare il ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Israele colpisce Beirut: Tensioni crescenti con Hezbollah - L'escalation delle tensioni tra Israele e Hezbollah ha raggiunto un nuovo punto critico con i raid aerei israeliani nella periferia sud di ... Da dailyexpress.it