Bei porta a 100 miliardi i finanziamenti 2025 sprint difesa

La decisione segna un passo decisivo verso una maggiore sicurezza europea, rafforzando le capacità difensive e consolidando alleanze strategiche. Con uno sforzo senza precedenti, l’UE si prepara a rispondere alle sfide globali e a garantire un futuro più sicuro per i suoi cittadini. E ora, non resta che scoprire come questi fondi trasformeranno il panorama della sicurezza continentale.

Il Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti ha approvato un aumento al tetto dei finanziamenti previsti nel 2025 alla cifra record di 100 miliardi, rispetto ai 95 stimati a inizio anno, soprattutto per aumentare gli investimenti in sicurezza e difesa. La Bei finanzierà tra l'altro la costruzione di una nuova base militare in Lituania destinata alla brigata tedesca della Bundeswehr, nell'ambito della cooperazione Nato. E lancia TechEu, programma di finanziamento dell'innovazione, con 70 miliardi tra equity, prestiti e garanzie nel triennio 2025-2027, tecnologie strategiche come l' intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bei porta a 100 miliardi i finanziamenti 2025, sprint difesa

