Beer Sheva devastata da un missile dell’Iran

Un singolo missile balistico lanciato dall’ Iran ha provocato un’ingente devastazione a Beer Sheva, nel sud di Israele. L’ordigno caduto stamani in un parcheggio vicino a edifici residenziali ha distrutto diversi appartamenti, lasciato un cratere a terra, veicoli in fiamme, facciate di edifici e balconi crollati. L’Mda segnala sette feriti. Le Ferrovie israeliane hanno comunicato che la stazione di Beer Sheva Nord è stata chiusa per danni. Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato che «il sito Microsoft di Beer Sheva è stato attaccato perchĂ© collabora con l’esercito israeliano». Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che il malfunzionamento del sistema di intercezione è probabilmente la causa del mancato abbattimento del missile iraniano che ha colpito Beer Sheva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it