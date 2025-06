Becco Giallo compie vent' anni e li festeggia con una mostra al San Gaetano

Becco Giallo compie 20 anni e li celebra con una mostra al San Gaetano, un’occasione unica per esplorare due decenni di impegno civile e creatività. La casa editrice padovana, riconosciuta per i suoi fumetti e libri illustrati dedicati a bambini e bambine, si distingue per la capacità di unire arte e messaggi importanti. Un viaggio nel mondo di Becco Giallo, tra storie coinvolgenti e tematiche di grande attualità, che non potete perdere.

BeccoGiallo, la casa editrice padovana specializzata nella pubblicazione di fumetti di impegno civile e libri illustrati per bambine e per bambini con sede nel cuore della città, premiata come Miglior Iniziativa Editoriale a Lucca Comics per l'attenzione nella divulgazione di temi e figure.

La mostra, "Frammenti d'Italia, 20 anni di fumetti di impegno civile", sarà visibile nei ballatoi del Centro Culturale Altinate San Gaetano in Via Altinate, 71 dal 22 giugno al 27 luglio con ingresso