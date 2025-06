Beautiful Anticipazioni Americane | Taylor tronca con Ridge stavolta sarà lei a dire basta?

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano un possibile colpo di scena: Taylor, stanca di essere messa da parte, potrebbe decidere di troncare definitivamente con Ridge, mettendo fine a una lunga storia fatta di tradimenti e incomprensioni. È il momento per lei di riprendersi la scena e di prendere in mano il proprio destino. Ma questa volta, sarà davvero lei a dire basta o ci sarà un nuovo intrigo che cambierà le carte in tavola? Restate sintonizzati!

Nelle prossime puntata americane di Beautiful potremmo assistere a un colpo di scena inatteso. Sì perché Taylor, che ha ormai capito che tutti vogliono il ritorno di Brooke e Villa Forrester forse persino Ridge, potrebbe decidere di chiudere lei con il Forrester e non essere lasciata come sempre. Succederà davvero nella Soap?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor tronca con Ridge, stavolta sarà lei a dire basta?

