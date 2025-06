beach volley due coppie azzurre in main draw dalle qualificazioni nel future di messina oggi i match dei gironi

Il beach volley torna a splendere in Sicilia con il prestigioso Future di Messina, terza tappa italiana del circuito internazionale 2025. Oggi, le emozioni dei gironi hanno regalato sorrisi e grandi soddisfazioni all’Italia, con due coppie azzurre che si sono guadagnate il pass per il main draw dalle qualificazioni. Un risultato che conferma il talento e la determinazione delle nostre squadre. Ma cosa riserverà il resto della competizione? Restate sintonizzati!

Il grande beach volley è tornato in Sicilia con il Future di Messina, terza tappa italiana del circuito internazionale 2025. Non sono mancati i sorrisi per l'Italia nel tabellone di qualificazione maschile, dove si sono messi in evidenza CecchiniUlisse e RanghieriMarchetto, capaci di conquistare l'accesso al main draw superando rispettivamente AmreinDeecke (2-0) e Arezzo Di TrifilettiBigarelli (2-0). Niente da fare invece per PennaBrucini e i giovani fratelli Andronico, eliminati al primo turno. Nel tabellone principale saranno dunque ben sei le coppie italiane in gara: RossiViscovich, prima testa di serie della Pool A, partono contro gli esordienti IervolinoGarra in un derby tricolore.