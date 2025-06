Beach Handball Casalgrande si fa onore nella selezione azzurra

Il beach handball di Casalgrande brilla anche in campo internazionale, portando il talento e l'impegno della nostra comunità sotto i riflettori della nazionale azzurra. Con protagonisti come Spallanzani e Elisa Ferrari, la società dimostra che il duro lavoro e la passione possono superare ogni confine. Un successo che non solo valorizza i nostri atleti, ma ispira anche le future generazioni a sognare in grande. E questa è solo l'inizio.

Spallanzani Casalgrande protagonista nella nazionale del beach handball. La selezione azzurra, guidata dall’allenatrice della società ceramica Elena Barani (foto), ha preso parte a due tornei di alto livello, le EBT Finals di Trapani e la Calise Cup di Gaeta: nel primo caso, a difendere la porta c’era Elisa Ferrari, portiere in forza alla squadra reggiana di Serie A1, che ha partecipato con le compagne alle vittorie sulle polacche del Byczki Kowalewo Pomorskie, e sulle spagnole del Team Almeria, in ambo i casi con il punteggio di 2-1, valide per conquistare il decimo posto in un contesto decisamente di alto livello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Beach Handball. Casalgrande si fa onore nella selezione azzurra

