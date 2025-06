Bayesian riportato a galla recupero da 25 milioni costato un’altra vita | chi ha pagato

Dopo oltre dieci mesi di arduo lavoro e sacrifici, la maestosa barca a vela Bayesian è stata finalmente riportata in superficie, un'impresa che ha richiesto risorse per oltre 25 milioni di euro e ha avuto un prezzo umano inestimabile. Un intervento complesso e drammatico che solleva interrogativi su chi ne abbia pagato il prezzo e quali siano le responsabilità dietro questa tragica vicenda. La storia della Bayesian si intreccia con una riflessione più ampia sui rischi dell’ambizione e del profitto nel mare aperto.

La grande barca a vela Bayesian, naufragata al largo di Palermo durante una tempesta lo scorso 19 agosto, è stata recuperata dopo più di 10 mesi dal fondale marino. Le operazioni erano cominciate il 3 maggio scorso e sarebbero dovute durare poco più di un mese, ma sono state riscontrate enormi difficoltà nel recupero, che hanno portato anche alla morte di uno dei sommozzatori che ci lavoravano. Il costo dell’operazione era stimato in 30 milioni di dollari, ed è stato completato per poco meno, circa 25 milioni di euro. A compensare per le spese sono state le due diverse assicurazioni con cui l’imbarcazione era coperta, che valgono un totale di 2 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bayesian riportato a galla, recupero da 25 milioni costato un’altra vita: chi ha pagato

In questa notizia si parla di: milioni - bayesian - recupero - riportato

Il Bayesian torna in superficie sabato: l'operazione è costata quasi 25 milioni di euro - Il ritorno in superficie del bayesian promette di essere un importante passo avanti: l’operazione 232, costata quasi 25 milioni di euro, segna una svolta decisiva dopo il tragico affondamento dello scorso agosto al largo di Palermo, che ha pesantemente segnato le cronache e le persone coinvolte.

Si allungano ancora i tempi per il recupero del Bayesian, il veliero affondato lo scorso agosto a Porticello (Palermo) provocando la morte di sette persone, tra cui il magnate inglese Mike Lynch e la figlia Hannah di 17 anni. È quanto emerso dalla riunione op Vai su Facebook

Bayesian riportato a galla, recupero da 25 milioni costato un’altra vita: chi ha pagato; Il Bayesian è stato riportato a galla - Segui la diretta; Bayesian riemerge dopo 10 mesi a Porticello: i misteri, cosa si spera di trovare e quant'è costato il recupero.

Bayesian riportato a galla, recupero da 25 milioni costato un’altra vita: chi ha pagato - A dieci mesi dall’incidente che l’ha affondata la nave Bayesian è stata riportata a galla con una spesa di 25 milioni di euro: chi ha pagato per il recupero del veliero ... Si legge su quifinanza.it

Il Bayesian è stato riportato a galla, ora le indagini per chiarire le cause del naufragio - Il veliero, affondato nel mare di Porticello la notte del 19 agosto 2024, è stato sollevato dalle gru Hebo per consentire la messa in ... Segnala ilmattino.it