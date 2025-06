Bayesian riportato a galla il veliero affondato ad agosto Entro domenica il recupero

Dopo dieci mesi di silenzio sottomarino, il relitto del superyacht Bayesian riemerge dalle profondità di Porticello, sorprendendo tutti. Le operazioni di recupero, accelerate inaspettatamente, si avvicinano alla conclusione e potrebbero portare alla riacquisizione dello scafo già nel fine settimana. Una svolta che testimonia l’efficienza delle misure adottate e l’impegno delle autorità coinvolte in questa sfida marina. La speranza è che il veliero possa presto tornare alla luce, pronta a raccontare la sua storia.

Riemerge dal fondo dopo 10 mesi il relitto del Bayesian, il superyacht affondato lo scorso agosto a Porticello, nel Palermitano. Accelerano a sorpresa le operazioni di recupero dello scafo. Il veliero potrebbe tornare in superficie già questo fine settimana, tra sabato e domenica. I lavori per il recupero sono stati più veloci rispetto al cronoprogramma concordato pochi giorni fa nel corso di una riunione nella caserma della Guardia costiera di Palermo. In quella sede la data ipotizzata per il recupero del veliero di Mike Lynch, morto insieme ad altre sei persone nel naufragio, era stata individuata tra il 26 e il 27 giugno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bayesian, riportato a galla il veliero affondato ad agosto. Entro domenica il recupero

In questa notizia si parla di: bayesian - veliero - affondato - agosto

Bayesian affondato, report Maib: "Veliero non ha retto alla tempesta" - Il report MAIB sul naufragio del veliero Bayesian svela le drammatiche circostanze che hanno portato al suo affondamento.

Sono iniziate con 24 ore di anticipo le manovre di sollevamento del Bayesian, il superyacht affondato davanti alla costa di Porticello nell'agosto del 2024. Il veliero è stato, infatti, riportato in superficie nella giornata di venerdì 20 giugno. Vai su X

Bayesian, ecco quando verrà recuperato il veliero Il recupero del Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello ad agosto dello scorso anno, subisce un'accelerazione. E' infatti previsto per il prossimo fine settimana, tra sabato e domenica. A comunicarlo l Vai su Facebook

Bayesian, riportato a galla il veliero affondato ad agosto. Entro domenica il recupero; Si accelerano le operazioni per il recupero del Bayesian, il veliero sarà recuperato questo weekend; Bayesian, il veliero affondato a Porticello sarà riportato a galla.

Il veliero Bayesian è stato sollevato “a pelo d’acqua”. Domani il recupero completo del relitto - Lo scafo del veliero Bayesian è stato parzialmente sollevato per consentire la messa in sicurezza delle imbracature e delle cinghie in acciaio ... Come scrive fanpage.it

Bayesian: riaffiorato dalle acque relitto veliero - Dopo oltre dieci mesi questa mattina intorno alle 11 il Bayesian è riemerso dalle acque di Porticello dove è affondato il 19 ... Si legge su msn.com