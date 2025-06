Bayesian riportato a galla il relitto naufragato a Porticello

Il mistero del relitto del super yacht Bayesian si riapre davanti agli occhi di Porticello, dopo mesi di attesa e mistero. Ritornato in superficie grazie a un'operazione spettacolare con gru olandesi, lo scafo blu ora si staglia tra le acque, pronto a svelare i segreti di una storia affondabile. Un evento che potrebbe rivoluzionare le indagini e attirare l'interesse di appassionati e studiosi. La sua rinascita segna un nuovo capitolo in questa intrigante avventura marina.

Il relitto del super yacht Bayesian è ritornato in superficie nel mare di Porticello. Lo scafo blu, affondato lo scorso agosto e rimasto adagiato da allora a una profondità di 49 metri - privato del maestoso albero maestro alto 72 metri e tagliato nei giorni scorsi - ora si trova imbracato tra le due chiatte, la Hebo Lift 10 e la Hebo Lift 2, dotate di potentissime gru, provenienti dall'Olanda.

