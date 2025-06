Bayesian riemerso il relitto dello yacht Perini Navi dopo 10 mesi ora il trasporto a Termini Imerese per operazioni di svuotamento – VIDEO

Dopo dieci mesi di attese e sfide tecniche, il relitto del prestigioso yacht Bayesian della Perini Navi è stato finalmente riportato alla luce. Ora, si prepara il suo trasporto nel porto di Termini Imerese, dove il 23 giugno si svolgeranno le delicate operazioni di svuotamento e messa in sicurezza finale. Un momento cruciale che segna il ritorno alla normalità per uno dei gioielli del mare italiano.

Il relitto sarà trasportato nel porto di Termini Imerese, dove il 23 giugno sono previste le operazioni di svuotamento e messa in sicurezza finale Dopo 10 mesi di attesa e operazioni tecniche complesse, il relitto del Bayesian è finalmente riemerso. Lo yacht di lusso della Perini Navi, appart. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bayesian, riemerso il relitto dello yacht Perini Navi dopo 10 mesi, ora il trasporto a Termini Imerese per operazioni di svuotamento – VIDEO

In questa notizia si parla di: operazioni - relitto - bayesian - riemerso

Bayesian, avvocato Mario Bellavista: “Da domani riprenderanno operazioni di recupero, sollevamento relitto tra il 26 e il 27 giugno” - Da domani, le operazioni di recupero dello yacht Bayesian, affondato nel giugno scorso, riprenderanno tra il 26 e il 27 giugno.

Dopo dieci mesi riemerge il Bayesian: ora le operazioni di svuotamento; Sicilia, il Bayesian è stato riportato a galla a 10 mesi dal naufragio; Lo scafo del Bayesian è riemerso: tutto pronto per il recupero totale.

Lo scafo del Bayesian è riemerso: tutto pronto per il recupero totale - PALERMO – Il Bayesian è stato sollevato a galla dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. Come scrive livesicilia.it

Il bayesian riemerge dal mare, gru hebo al lavoro per la sicurezza delle imbracature sullo scafo - Il relitto del bayesian è stato sollevato dal fondo marino grazie alle gru hebo, con la capitaneria di porto che coordina il recupero completo previsto per domani all’alba. Si legge su gaeta.it