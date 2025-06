Bayesian riaffiora il mega yatch affondato lo scorso agosto Proseguono le operazioni di recupero

Il mistero del Bayesian, il maestoso mega yacht affondato lo scorso agosto, si infittisce mentre le operazioni di recupero continuano con impegno e tecnologia avanzata. Questa mattina, lo scafo è riemerso dalle profondità , portando speranza di un ritorno in superficie e di un finale positivo. Con il supporto delle gru Hebo e la collaborazione della Capitaneria di Porto, il piano si avvia alla fase cruciale: il sollevamento totale previsto per sabato all’alba. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale.

Il Bayesian – il veliero affondato l'anno scorso – è stato sollevato a galla dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. Lo scafo è riemerso e si trova a pelo d'acqua tra le due gru. Dalla Capitaneria di Porto confermano che le operazioni di recupero totale dell'imbarcazione avverranno sabato mattina a partire dall'alba. Il mega yatch a vela era affondato lo scorso 19 agosto ed è rimasto sul fondale marino, fuori dal porto di Porticello, da allora a una profondità di circa 50 metri. Ora è stato riportato in superficie dopo il taglio dell'albero alto 72 metri ed è imbracato tra le due chiatte-gru, Hebo Lift 10 e la Hebo Lift 2.

