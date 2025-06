Bayesian relitto portato a galla da gru Hebo Lift 10 e 2 dopo 10 mesi poi il trasporto a Termini Imerese per operazioni di svuotamento – VIDEO

Dopo dieci mesi di attente operazioni di recupero, il relitto del Bayesian, il lussuoso yacht della Perini Navi, è stato portato a galla e trasportato nel porto di Termini Imerese. Un'impresa tecnica complessa che ha richiesto l’ausilio della gru Hebo Lift 10 e 2. Ora, si prepara un’altra fase fondamentale: lo svuotamento e la messa in sicurezza finale, prevista per il 23 giugno, segnando un importante passo verso il completamento delle operazioni.

