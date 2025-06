Bayesian il relitto riemerge dopo 10 mesi | domani il recupero

Dopo un lungo silenzio durato dieci mesi, il relitto del superyacht Bayesian riemerge dal fondale di Porticello. La sua presenza a pelo d'acqua tra le imponenti gru delle chiatte Hebo Lift 10 e Hebo Lift 2 segna un passo cruciale nel recupero. I tecnici sono al lavoro per rafforzare le imbracature, pronti a sollevare finalmente il relitto domani. Un momento che potrebbe svelare nuove risposte sulle cause dell'incidente e la storia dietro questa vicenda.

(Adnkronos) – Dopo dieci mesi riemerge il relitto del Bayesian. Il superyacht affondato nell'agosto scorso a Porticello, nel Palermitano, si trova a pelo d'acqua tra le due chiatte-gru, la Hebo Lift 10 e la Hebo Lift 2, dotate di potentissime gru. I tecnici stanno rafforzando le imbracature e domani il relitto sarà completamente sollevato per . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

