Bayesian il relitto del mega yacht torna a galla | entro domani il recupero completo

Il relitto del mega yacht Bayesian sta letteralmente emergendo dalle profondità: oggi è stato sollevato fino a raggiungere il pelo dell'acqua, segnando un passo decisivo verso il recupero completo. Tra le imbracature delle due chiatte-gru Hebo Lift 10 e Hebo Lift 2, si prepara a essere sollevato definitivamente, con operazioni che potrebbero concludersi già domani. Un'operazione di grande impatto che testimonia l’ingegno e la corposa tecnologia impiegata nel settore marittimo.

