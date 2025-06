Bayesian il mega yacht affondato lo scorso agosto riemerge | il relitto è stato riportato a gallo dopo dieci mesi

Dopo dieci mesi di attesa e mistero, il relitto del megayacht Bayesian, affondato lo scorso agosto, riemerge dalle acque a Gallo. Sollevato con cura dalle gru Hebo, il suo ritorno in superficie segna un passo importante per la messa in sicurezza e le indagini future. Un episodio che cattura l’attenzione di tutti, svelando i segreti nascosti sotto le onde. La storia del Bayesian continua a sorprendere e a inquietare gli esperti del settore.

Il Bayesian è stato sollevato a galla dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Bayesian, il mega yacht affondato lo scorso agosto riemerge: il relitto è stato riportato a gallo dopo dieci mesi

In questa notizia si parla di: stato - bayesian - mega - yacht

Bayesian, potrebbe essere stato un vetro rotto a causarne il naufragio - Dopo le recenti ispezioni dei sommozzatori, nuove ipotesi emergono riguardo all’affondamento del superyacht Bayesian, avvenuto il 19 agosto nella baia di Porticello.

Ecco il piano di recupero del Bayesian: così il super yacht sarà riportato in superficie Vai su Facebook

Bayesian, il mega yacht affondato lo scorso agosto riemerge: il relitto è stato riportato a gallo dopo dieci mesi; Il Bayesian presto non avrà segreti, tutto pronto per il recupero del super yacht affondato: il cronoprogramma; Lo yacht affondato del magnate tech: cosa nascondevano gli hard disk recuperati dal Bayesian.

Naufragio Bayesian, riaffiorato dalle acque il relitto del superyacht - Dopo oltre 10 mesi questa mattina, intorno alle 11, il Bayesian è riemerso dalle acque di Porticello dove è affondato il 19 agosto 2024. Si legge su lapresse.it

Riportato a galla Bayesian dopo 10 mesi: domani recupero - Riemerge il relitto del Bayesian, il superyacht affondato nell'agosto scorso a Porticello, nel Palermitano. Da tg24.sky.it