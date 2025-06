Battesimo civico per i cittadini del futuro | copia della Costituzione ai neo-diciottenni

A Serrano (Carpignano Salentino), un emozionante battesimo civico ha segnato il passaggio alla maggiore età dei neo diciottenni, con una cerimonia che ha rafforzato i valori di legalità e rispetto della Costituzione italiana. Un gesto simbolico e significativo, promosso dal Comune e condiviso dall’Arma dei Carabinieri, che invita i giovani a diventare cittadini consapevoli e responsabili del proprio futuro. La cerimonia si è conclusa lasciando un messaggio di speranza e impegno per un domani migliore.

Battesimo civico di 100 diciottenni pensando a Daria - A Somma Lombardo, il "Battesimo civico" di 100 neodiciottenni si tinge di emozione e memoria. In questa cerimonia speciale, non solo riceveranno la Costituzione e il Tricolore, ma sentiranno anche il peso della mancanza di Daria Onis, simbolo di un impegno collettivo.

Il Battesimo Civico dei neo-diciottenni: il paese accoglie i nuovi cittadini con la Costituzione - Durante la Festa della Repubblica, il Comune di Cividate ha celebrato i giovani del 2007 con una cerimonia solenne e simbolica, tra letture, discorsi e un appello alla responsabilità civile. Lo riporta primatreviglio.it