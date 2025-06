Bassano in Teverina riceve la bandiera arancione del Touring club e va in onda sul tg3

Bassano in Teverina brilla di nuova luce, ricevendo la bandiera arancione del Touring Club Italiano e sbarcando sulle scene del TG3. La comunità si distingue per il suo impegno nel mantenere un equilibrio tra turismo sostenibile e bellezze autentiche, conquistando un prestigioso riconoscimento che ne sottolinea l’eccellenza. Un traguardo che non solo valorizza il paese, ma rafforza il suo ruolo di esempio virtuoso nel panorama turistico nazionale.

