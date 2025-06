Basket serie C

La Cestistica si prepara a una nuova avventura con entusiasmo, affidando le redini della prima squadra a Luca Bolognesi, il talentuoso giovane coach noto come “Bolo”. Con un passato da giocatore di alto livello e un’esperienza in serie B, Bolognesi porta con sé passione, competenza e una visione fresca. Sono questi gli ingredienti che promettono di guidare la squadra verso traguardi emozionanti nel prossimo campionato di Serie C, segnando un nuovo capitolo di successi e crescita.

Sarà Luca Bolognesi il nuovo coach scelto dalla Cestistica per guidare la prima squadra nel prossimo campionato di serie C. Argentano vero, “Bolo”, vanta trascorsi da giocatore di buon livello, culminato con un campionato di serie B, e finito indossato la maglia di Argenta vincendo la serie D. Inizia la carriera da allenatore ancora molto giovane, affiancando Daniele Dalpozzo come vice alla Cestistica, per poi passare a Sant’Agata e Faro Consandolo in Promozione. Qualche anno fa accetta l’offerta di Molinella, con la quale guida i gruppi U17 e U20, e in ultima battura la DR3. Tanti anni nelle minors, sempre con profilo basso e a lavorare duro, per far crescere il gruppo di lavoro, a prescindere dalla categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie C

