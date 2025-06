basket serie b nazionale

la sua strategia di rafforzamento, puntando su giovani talenti e su un progetto ambizioso che mira a riconquistare i vertici della Serie B. Con Santiago Beyrne e un gruppo consolidato di veterani, la Ristopro Janus Fabriano si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi e passione nel campionato nazionale.

La Ristopro Janus Fabriano continua a muoversi con decisione sul mercato, inserendo un nuovo elemento di prospettiva all’interno del proprio roster per la stagione 202526. A vestire la maglia biancoblĂą sarĂ Santiago Beyrne, playmaker classe 2004, pronto a mettersi in gioco agli ordini del nuovo head coach Luciano Nunzi. Dopo le importanti riconferme dei veterani Filiberto Dri (guardiaala) e Simone Centanni (guardia), il club prosegue così nella costruzione di un gruppo che punta a fondere al meglio esperienza e gioventĂą, con l’obiettivo di affrontare con ambizione il prossimo campionato. Giocatore argentino con passaporto sportivo italiano, Beyrne è alto 192 cm per 82 kg e si presenta come un profilo completo: dotato di un’ottima struttura fisica e grande visione di gioco qualitĂ che ne fanno un elemento prezioso su entrambe le metĂ campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it