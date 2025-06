Basket femminile | Italia con la Lituania per il primo posto tra Bologna e Pireo

Il basket femminile italiano si prepara ad affrontare il decisivo scontro con la Lituania, determinante per conquistare il primo posto nel girone B agli Europei. Dopo aver giĂ assicurato la qualificazione ai quarti di finale con grande entusiasmo, le azzurre di Capobianco vogliono scrivere un'altra pagina importante della loro storia. Un successo domani sera potrebbe regalare loro non solo il primato, ma anche una spinta decisiva verso la semifinale. La partita si preannuncia infuocata e ricca di emozioni.

