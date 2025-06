Basket femminile Europei 2025 | Belgio e Cechia staccano il pass per i quarti

La terza giornata degli Europei femminili 2025 ha riservato poche sorprese, ma molte emozioni. Belgio e Cechia sono le due nazionali che hanno conquistato la qualificazione ai quarti di finale al Pireo, in una cornice di competizione sempre più avvincente. Mentre il girone D rimane ancora aperto, le sfide si intensificano. Ecco cosa è successo sul campo: scopriamo i dettagli delle partite e le prospettive per le prossime sfide.

Sorprese della terza giornata degli Europei femminili 2025: nessuna. Quattro le partite disputate oggi, tutte legate ai gironi C e D, e due sono le squadre che hanno staccato il pass per i quarti di finale al Pireo, che giocheranno mercoledì 25: Belgio e Cechia. Ma andiamo con ordine, ricordando che nel girone D è ancora tutto da decidere. GIRONE C (Brno, Cechia). CECHIA-PORTOGALLO 73-52 Bisogna dirlo: il Portogallo è una squadra con parecchia volontà e anche qualche giocatrice che la sua qualità l’ha, ma in un girone come questo il suo destino era un po’ inevitabile. La Cechia stacca di fronte al suo pubblico il pass per i quarti di finale e si giocherà con il Belgio il primo posto nel girone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, Europei 2025: Belgio e Cechia staccano il pass per i quarti

