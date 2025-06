Baseball sfida di lusso allo stadio dei Pirati | doppio match contro la capolista Athletics Bologna

Un weekend di puro spettacolo al diamante dei Pirati: i New Rimini tornano a sfidare la capolista Athletics Bologna in due incontri imperdibili. Dopo un’importante vittoria mercoledì contro il Godo, l’attesa cresce per questa doppia sfida che promette emozioni e colpi di scena. Domenica, alle 11 e alle 15, lo stadio si trasformerà nel palcoscenico di una battaglia di pura passione e talento. Non mancate!

Incassata un’importante vittoria mercoledì nella prosecuzione di garadue con il Godo, New Rimini si presenta nuovamente sul diamante amico, quello stadio dei Pirati che domenica (h. 11 e h. 15) vedrĂ la formazione adriatica incrociare le mazze con la capolista di questo girone E del campionato di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Baseball, sfida di lusso allo stadio dei Pirati: doppio match contro la capolista Athletics Bologna

