Bari spaccio in famiglia | 13 chili di droga tra casa e siepi in manette madre e figlia

Due donne arrestate a Bari per spaccio di droga: madre e figlia fermate dalla Polizia con cocaina e hashish. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bari, spaccio in famiglia: 13 chili di droga tra casa e siepi, in manette madre e figlia

La mappa della droga a Bari: le piazze dello spaccio e il controllo dei clan - La mappa dello spaccio a Bari mostra le piazze controllate dai clan, dominando il mercato con droghe classiche come hashish, marijuana e cocaina.

Traffico di droga a Bari e provincia: "menù" e "offerte del giorno" su Telegram, consegne anche a domicilio: 12 persone arrestate

Bari, madre e figlia arrestate per detenzione e spaccio di droga: sequestrati oltre 12 chili di hashish e 240 grammi di cocaina - BARI – Nel primo pomeriggio del 18 giugno, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due donne, madre e figlia, rispettivamente di 71 e 46 anni, quest’ultima già nota alle forze dell’ordine per piccoli ... Da giornaledipuglia.com

