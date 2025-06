Bari i locali si dividono sull' ordinanza per la movida

Bari si prepara a una rivoluzione nella sua movida: il Comune annuncia una nuova ordinanza, firmata dal sindaco Vito Leccese, per garantire sicurezza e rispetto delle regole. I gestori sono chiamati a collaborare attivamente, assumendo un ruolo protagonista nel mantenere viva la vita notturna senza compromettere la tranquillità dei cittadini. Un passo importante per coniugare divertimento e legalità, promuovendo una Bari più sicura e vivace.

In arrivo una nuova ordinanza del Comune di Bari per regolare la vita notturna. Lo ha annunciato il sindaco Vito Leccese che auspica in un ruolo attivo dei gestori che devono rispettare la legge sul. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it