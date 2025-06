Barbara D’Urso non torna in Rai | la smentita del programma e la nuova delusione

Barbara D’Urso sembra ancora lontana dal ritorno in Rai, lasciando i fan di stucco e le speranze deluse. Nonostante le indiscrezioni e le aspettative di un suo grande comeback, la realtà si dimostra diversa: niente nuovo show per la conduttrice nella tv pubblica. La sua assenza pesa nel panorama televisivo, ma il mistero sui suoi prossimi passi rimane fitto. La domanda sorge spontanea: quando vedremo realmente Barbara tornare sul piccolo schermo?

Barbara D’Urso non torna in Rai e non avrà un programma tutto suo nella tv pubblica (almeno per ora). L’ennesima delusione arriva dopo alcune indiscrezioni in cui si parlava di un grandioso ritorno della conduttrice sul piccolo schermo dopo due anni d’assenza. Barbara D’Urso in Rai: è mistero. Nei giorni scorsi era circolata la notizia di un nuovo programma condotto da Barbara D’Urso in Rai. La trasmissione era stata definita come un “carramba in salsa d’ursiano” con 8 puntate ricche di emozioni e sentimenti forti. Una notizia che aveva fatto molto scalpore, non solo per la scelta della Rai di aprirsi all’emotainment della D’Urso, ma anche per via del ritorno della conduttrice in televisione, dopo un lungo periodo di stop. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Barbara D’Urso non torna in Rai: la smentita del programma e la nuova delusione

