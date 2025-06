Barak Magen ecco cos' è lo Scudo Fulmine di Israele che abbatte i droni iraniani | mix di radar e copertura a 360 gradi

Barak Magen, o "Scudo Fulmine," rappresenta l'ultima frontiera della difesa israeliana. Questo sistema all’avanguardia combina radar sofisticati e copertura a 360 gradi per abbattere droni Iraniani e garantire la sicurezza nazionale. Per la prima volta, Israele ha attivato questa potente tecnologia in mare, dimostrando di essere pronto a fronteggiare le minacce più aggressive. Un passo decisivo nella protezione del suo spazio strategico, ma quali sono le implicazioni di questa nuova capacità?

Israele ha attivato per la prima volta il suo nuovo sistema di difesa aerea navale,?Barak Magen? o?Scudo Fulminante?, per contrastare una delle più gravi incursioni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Barak Magen, ecco cos'è lo "Scudo Fulmine" di Israele che abbatte i droni iraniani: mix di radar e copertura a 360 gradi

Cos'è Barak Magen, il nuovo scudo anti-missile di Israele - Il 232 Barak Magen, il rivoluzionario sistema di difesa antimissile israeliano, ha dimostrato il suo valore durante l'ultima escalation militare, intercettando con successo otto droni iraniani diretti verso Israele.

L'#Idf attiva per la prima volta il #BarakMagen: si tratta di una rete di sistemi a medio raggio, progettati per intercettare una varietà di missili, razzi, velivoli e droni. Ecco cosa cambia nella guerra tra #Israele e #Iran Vai su Facebook

Il nuovo scudo missilistico navale è entrato in azione durante l'escalation militare iniziata il 13 giugno, intercettando otto velivoli senza pilota iraniani diretti verso territori israeliani Vai su X

