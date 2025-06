Bar e ristoranti Confcommercio lancia l' allarme | C' è chi rifiuta di lavorare nei weekend e festivi

In un panorama in tumulto, la Confcommercio di Forlì-Cesena lancia un allarme cruciale: il rifiuto dei giovani di lavorare nei weekend e festivi sta mettendo a rischio il settore bar e ristoranti. La mancanza di personale qualificato rischia di compromettere servizi e qualità, evidenziando una crescente disaffezione verso sacrifici lavorativi fondamentali. È urgente trovare nuove strategie per attrarre e motivare le giovani generazioni, affinché possano contribuire al rilancio del settore e garantirne la sostenibilità futura.

I giovani non vogliono più fare sacrifici e addirittura preferiscono restare senza lavoro. È l’allarme lanciato dalla Confcommercio di Forlì-Cesena che ha sottolineato quanto figure come commessi professionali, macellai, gastronomi, camerieri di sala, baristi, cuochi, addetti alle pulizie delle. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Bar e ristoranti, Confcommercio lancia l'allarme: "C'è chi rifiuta di lavorare nei weekend e festivi"

