Bando per 4.918 nuovi Allievi Carabinieri | al via le domande fino al 7 luglio

Se sei pronto a fare la differenza e a vestire l’uniforme che tutela il nostro Paese, non perdere questa opportunità unica: è stato aperto il bando per 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate entro il 7 luglio. Scegli di entrare a far parte di un’istituzione prestigiosa e di contribuire alla sicurezza e alla legalità nel nostro territorio.

L'Arma dei Carabinieri apre le porte a quasi cinquemila nuovi giovani. È stato pubblicato il bando di concorso per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, destinati a rafforzare l'organico dell'Istituzione in tutta Italia. L'iniziativa punta a garantire una presenza sempre più capillare e qualificata sul territorio, a tutela della sicurezza dei cittadini. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate esclusivamente online attraverso il sito ufficiale www.carabinieri.it, nella sezione "Concorsi", entro il 7 luglio 2025. I candidati dovranno affrontare una serie di prove, tra cui un test scritto, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, secondo quanto previsto dal bando.

